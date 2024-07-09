«Женское движение Единой России» организовало поездку для бойцов СВО на футбольный матч

Активисты партпроекта «Женское движение Единой России» реализуют программу социокультурной реабилитации для ветеранов специальной военной операции: организовываются тематические экскурсии и поездки на масштабные фестивали, посещения музеев и других учреждений культуры, зрелищные спортивные мероприятия, футбольные матчи, передает пресс-служба партии.

«Для меня, как уполномоченного по правам ребенка такая работа важна хотя бы потому, что каждый наш боец — это чей-то отец, сын, муж. Такие внимание и забота хорошо влияют на их психологическое состояние, помогают отвлечься. Врачи говорят, что положительные эмоции способствуют скорейшему выздоровлению и восстановлению. А это значит, что ребята смогут поскорее вернуться в семью к своим близким, вернутся к обычной жизни на гражданке», — рассказала региональный координатор «Женского движения Единой России», уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Также Ксения Мишонова поделилась, что на каждом подобном мероприятии участников СВО сопровождают волонтеры «Молодой Гвардии Единой России», а Министерство социального развития Московской области предоставляет специализированный транспорт.

Так, 16 бойцов из Центрального военного клинического санатория «Архангельское» посетили футбольный матч на «ВТБ Арене», который проходил между московским «Динамо» и сербской командой «Партизан».

«Мы постарались сделать все от нас зависящее, чтобы наши военнослужащие смогли по-настоящему насладиться зрелищной игрой. Для комфорта ребят их обеспечили специальной ложей для людей с ограниченными возможностями здоровья и предоставили все, что им могло понадобиться во время просмотра матча с учетом состояния и рекомендаций врачей. Мы получили очень теплые отзывы от наших бойцов. Безусловно, будем и дальше расширять взаимодействие с нашими партнерами и соратниками, чтобы разнообразить их досуг и ускорить реабилитацию. Каждого из них ждут дома!» — дополнила Мишонова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.