Женский наставник рассказала, что делать с сильной влюбчивостью

Влюбленность — одно из самых ярких и волнующих переживаний в жизни любого человека. Одни люди сохраняют относительное спокойствие, а другие теряют голову от первого встречного, кто-то влюбляется быстро, но все отношения становятся мимолетными. Важно уметь сделать влюбленность более осознанной, рассказала РИАМО практический психолог, эксперт по самоценности и отношениям, женский наставник Кристина Голотвина.

«Бабочки в животе, все мысли только об одном человеке, мечты о совместных планах, ночи без сна… Но что, если вы влюбляетесь слишком часто, слишком быстро и ненадолго? Давайте разберемся в причинах и найдем способы сделать вашу влюбленность более осознанной», — призвала женский наставник.

Почему вы так легко влюбляетесь

1. Дефицит любви в детстве

Если в детстве вам не хватало безусловной любви и принятия, во взрослом возрасте вы можете бессознательно искать подтверждение своей ценности в романтических отношениях. Каждый новый человек воспринимается как шанс наконец-то почувствовать себя желанным. В итоге, если нет постоянных отношений, вы вновь и вновь увлекаетесь новым объектом любви.

2. Страх одиночества

Для некоторых людей невыносимо оставаться одному. Они цепляются за любую возможность отношений, лишь бы не чувствовать себя одиноким.

3. Идеализация партнера

Сильно влюбчивые люди склонны приписывать объекту своей страсти несуществующие качества. Они видят не реального человека, а свою фантазию о нем.

Помните в романе «Великий Гэтсби» главный герой годами идеализировал Дейзи, не замечая, что она далеко не та романтичная мечта, которую он себе создал?

4. Эмоциональная зависимость

Если ваше настроение и самооценка зависят от того, как к вам относится партнер, вы становитесь заложником своих чувств. Любовь превращается в навязчивую потребность, а не в свободный выбор.

Что с этим делать

1. Прежде чем погружаться в новые отношения, дайте себе время узнать человека. Спросите себя: «Что я действительно знаю о нем?», «Какие у него ценности, недостатки, привычки?». Понаблюдайте за ним в разных ситуациях.

2. Различайте влюбленность и любовь.

Влюбленность — это всплеск эмоций, любовь — осознанный выбор. Если вы чувствуете, что вас «накрывает», попробуйте отстраниться и проанализировать свои чувства.

3. Учитесь быть наедине с собой.

Попробуйте провести время без отношений. Исследуйте свои страхи, интересы, мечты. Чем комфортнее вам с собой, тем меньше вы будете цепляться за первого встречного.

4. Обратитесь к психологу.

Если вы понимаете, что ситуации повторяются, а самостоятельно справиться не получается, работа с психологом поможет разобраться в глубинных причинах вашей влюбчивости.

Сильная влюбчивость — не приговор. Это сигнал, что внутри есть неудовлетворенные потребности. Осознав их, вы сможете строить более здоровые и счастливые отношения — не от отчаяния, а от внутренней целостности.