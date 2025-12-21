Женщине выписали штраф за наклейку «Пит Буль»* на авто в Подмосковье

Жительнице Московской области выписали штраф за то, что на ее машине была наклейка с ультраправой организацией «Пит Буль»*. Однако женщина утверждает, что изображение указывает другим водителям, что в авто едет большая собака, сообщает « Осторожно, новости ».

Королевский городской суд выписал штраф 53-летней Любови П. из-за демонстрации экстремистской символики по части 2 статьи 20.3 КоАП РФ. В суде отметили, что участковый увидел на парковке красную машину Peugeot 206.

На стекле сзади на авто была размещена наклейка ультраправой организации «Пит Буль»*. Однако женщина вину не признала. Она отметила, что приобрела машину два года назад. На нее уже была нанесена эта наклейка.

Любовь П. не думала, что на картинке размещено что-то экстремистское. Также она не снимала наклейку, поскольку у нее тоже есть собака. Женщина подумала, что, благодаря изображению, предупредит иных водителей о передвижении с животным. Позднее она удалила наклейку.

Женщину посчитали виновной. Ей выписали штраф на одну тыс. рублей.

*Местная организация города Краснодара Пит Буль (Pit Bull) внесена в реестр террористов, экстремистов Росфинмониторинга и запрещена.

