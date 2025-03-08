Женщинам в Дубне посвятили праздничный концерт

Женщины в науке, в образовании, в медицине, на производстве. В этот вечер они все были в зале Дворца культуры «Октябрь».

«Хочется пожелать здоровья, женского счастья, везения, постоянно вдохновлять нас на новые свершения и нам всем в этом 2025 году желаю только победы!», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

В этот праздничный день глава Дубны также особо отметил ветеранов Великой Отечественной войны. Они были почётными гостями на празднике. Максим Тихомиров каждому вручил юбилейную медаль «80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг». Им стоя аплодировал весь зал.

Для жительниц наукограда на сцене показали самые нежные номера, прозвучали лиричные песни.

В этот день были и вручены заслуженные награды. Почетные грамоты Московской областной Думы — за оказание гуманитарной помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Медикам, учителям, военнослужащим — почетные грамоты от правительства региона и главы города.

В преддверии 8 Марта в Подмосковье прошел концерт для женщин-военнослужащих и семей защитников Отечества. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил их с предстоящим праздником

Мероприятие посетили и семьи добровольцев, волонтеры, помогающие фронту, женщины-общественницы из всех округов Подмосковья.

Губернатор передал слова приветствия женам, матерям, дочерям, бабушкам бойцов СВО, а также женщинам-военнослужащим и волонтерам. Он поздравил их с предстоящим праздником.

«Хочу в вашем лице поздравить всех женщин с наступающим 8 Марта. Пусть мужья, сыновья, родные вернуться домой здоровыми и главное — с Победой!» — сказал Воробьев.