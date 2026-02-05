Женщина-медик Айшат Гаджиева вступила в ассоциацию ветеранов СВО в Богородском округе

В день первой годовщины образования Ассоциации ветеранов специальной военной операции Московской области в Богородском округе к организации присоединилась женщина-ветеран Айшат Гаджиева. Она служила медиком в 51-й армии, спасала раненых в «красной» зоне, эвакуировала бойцов в госпитали и разворачивала лазарет прямо в штабе.

Руководство предприятия НПО «Прибор», где работала Айшат, поддержало ее решение вступить в Ассоциацию. После обучения в Ростове ее направили в 51-ю армию, где она неоднократно находилась на передовой, была ранена, но продолжала выполнять свои обязанности. Солдаты называли ее «сестрой», а мирные жители благодарили за помощь.

Сейчас Айшат Гаджиева находится в запасе, уделяет больше времени семье и начала писать книгу о пережитом. Руководитель местного отделения Ассоциации Антон Иванов отметил, что гордится новым членом организации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.