Наблюдения профессора философии Мартина Немко выявили новую тенденцию — все больше мужчин, потеряв работу, отказываются искать новую. Это явление, названное «синдромом отказа от работы», стало темой его статьи в журнале «Психология сегодня». Основной причиной, по его мнению, является изменение гендерных ролей: женщины все чаще становятся главными добытчицами в семье, и это устраивает обе стороны, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Однако существуют и другие факторы. Некоторые мужчины испытывают безответственность, полагая, что жена обеспечит их, а семье и детям могли бы не уделять внимания. Другие испытывают неуверенность, боясь критики и отторжения, предпочитая оставаться дома. Есть и те, кто протестует против общественных норм, связанных с успешностью мужчин и их ролью как кормильцев.

Чтобы решить эту проблему, женам стоит начать разговор с мужем, выяснив причины его нежелания работать. Важно обсудить ожидания и текущее состояние отношений. Если такая ситуация устраивает обе стороны, то это нормально. В противном случае стоит выработать совместную стратегию.

Жена может предложить мужу взять на себя часть домашних обязанностей, что поможет ему почувствовать себя более активным. Также она может поддержать его в трудностях, напоминая о его прошлых успехах, но не сравнивая с другими. Если поиск работы затягивается, разумно обратиться к психологу, чтобы разобраться с внутренними барьерами. Если муж продолжает бездействовать, то женщине стоит задуматься о «терапевтической сепарации», позволяя ему осознать необходимость самостоятельного обеспечения.

«Вы оба должны понять, что для вас важно, где можно найти точку соприкосновения между двумя позициями», — заключила психолог Ольга Маркова.