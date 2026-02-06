Женщина дала ребенку пощечину за плохие фото на горнолыжном курорте Эльбрус

Во время семейного отдыха на российском горнолыжном курорте Эльбрус женщина дала пощечину сыну за то, что мальчик плохо позировал для фотографии.

На опубликованных в соцсети Instagram* кадрах видно, как женщина пытается сфотографировать сына на смартфон. Затем она подходит к мальчику, хватает его за шапку и начинает дергать за нее. После этого она отвешивает сыну пощечину и вновь пытается его сфотографировать.

«Яжемать ***** чадо за то, что он не хочет фоткаться для ее Инстаграма*. Вот так картинка в Инстаграме* маскирует суровую действительность», — подписал ролик автор с ником @yshkosketch.

В комментариях пользователи выразили недовольство поведением женщины. Люди пожалели мальчика и призвали очевидцев подобных ситуаций не оставаться в стороне, а защитить ребенка от матери.

*Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

