Цыган Максим Дица из Екатеринбурга работал моделью, а позже сменил род деятельности и стал успешным ресторатором, совладельцем двух баров. Он первый раз женился в 10 лет, а дедушкой стал в 29, сообщает E1.ru .

Он рассказал, что два раза был женат.

«В первый раз меня женили совсем ребенком, в 10 лет, и тогда я не выбирал. Невеста была на 4 года старше, и мы друг другу совсем не подходили. Спустя 3 года я развелся, в первую очередь, из-за разницы в возрасте», — поделился Дица.

Он добавил, что в 13 лет его снова женили. Но на этот раз у него было право голоса, он сам выбрал невесту. Это была девушка из Санкт-Петербурга. И сама невеста тоже участвовала.

В 14 лет Дица стал отцом, сейчас у него 3 дочки. Старшую он выдал замуж, когда ей было 14 лет. А 4 месяца назад стал дедушкой. У него родилась внучка.

Также мужчина рассказал, что ходит в гости к семье дочери и помогает с малышкой.

«Сказать, что я чувствую себя дедом — наверное, нет. Для меня странновато, пока я потихоньку принимаю эту мысль», — уточнил мужчина.

Он поделился, что ушел из школы по окончании пяти классов. Цыгане не видят смысла в образовании, не главное, что ребенок уже считать научился. Но когда Дица вырос, то понял, что хотя бы среднее образование получить стоило. С ним было бы легче, так как сейчас ему многое сложнее дается.

«Поэтому для своих дочек я решил, что они как минимум до девятого класса доучатся. Будет сын — он точно получит высшее образование», — добавил бизнесмен.

По его словам, с 16 лет он работал продавцом-консультантом в сети быстрого питания, потом — наставником-менеджером. После чего ушел в цыганский классический бизнес, помогал родителям, но понял, что это не его. Подруга, у которой было собственное модельное агентство, предложила попробовать эту сферу, появились заказы. Дица снимался для торговых центров, журналов, магазинов.

Еще юноша работал в строительстве. До сих пор вместе с двумя барами он занимается стройкой. А летом полностью уходит в эту сферу.

