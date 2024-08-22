Жена стриптизера Наташа Королева женила сына на стриптизерше

В семье Наташи Королевой и Сергея «Тарзана» Глушко произошло важное событие. Знаменитая пара певицы и стриптизера устроила свадьбу для своего единственного сына Архипа, которому исполнилось 22 года. Избранницей сына стала стриптизерша, сообщает «Царьград» .

Торжество молодых состоялось в тот же день, когда Королева и Тарзан отмечали годовщину своей свадьбы. Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге.

Выяснилось, что избранницей сына звездной пары стала девушка по имени Мелисса. Как утверждают новостные источники, ранее она была коллегой своего свекра — выступала в стриптиз-клубе, где и встретила своего будущего мужа. Заявлялось, что в тот вечер сын Тарзана пришел к клуб для взрослых, чтобы развеять грусть после окончания неудачных отношений.

«И вот уже несколько лет Архип счастлив с любимой, а теперь их связывают не только чувства, но и штампы в паспортах», — цитирует издание публикации СМИ.

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