Жена главы ОПГ «Хади Такташ» хочет, чтобы его перевели в другую колонию

Супруга осужденного в 2002 году к пожизненному заключению главы ОПГ «Хади Такташ» Радика Галиакберова по кличке Раджа пытается добиться, чтобы его перевели из «Полярной совы» в иную колонию, расположенную рядом с местом ее проживания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы, которые есть в распоряжении.

Жена подала иск к ФСИН. В нем она указала, что для встречи с мужем ей приходится ехать 3,5 тыс. километров.

Чтобы преодолеть такое расстояние, у женщины, по ее словам, не хватает средств и здоровья. Однако женщине суд отказал, поскольку нет исключительных обстоятельств, нужных для удовлетворения просьбы.

Галиакберов находится в ИК-18 «Полярная сова» в ЯНАО.