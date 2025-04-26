Жена главы ОПГ «Хади Такташ» хочет, чтобы его перевели в другую колонию
Супруга осужденного в 2002 году к пожизненному заключению главы ОПГ «Хади Такташ» Радика Галиакберова по кличке Раджа пытается добиться, чтобы его перевели из «Полярной совы» в иную колонию, расположенную рядом с местом ее проживания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы, которые есть в распоряжении.
Жена подала иск к ФСИН. В нем она указала, что для встречи с мужем ей приходится ехать 3,5 тыс. километров.
Чтобы преодолеть такое расстояние, у женщины, по ее словам, не хватает средств и здоровья. Однако женщине суд отказал, поскольку нет исключительных обстоятельств, нужных для удовлетворения просьбы.
Галиакберов находится в ИК-18 «Полярная сова» в ЯНАО.