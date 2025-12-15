Жена депутата-патриота из Тольятти объяснилась после родов в Чили ради паспорта

Супруга депутата гордумы Тольятти Александра Дорожкина Любовь Марченко в соцсетях заявила, что извиняется перед «всеми, кого мог задеть» ее предыдущий пост. Ранее она открыто рассказывала, что летала рожать в Чили, потому что хотела обеспечить своему ребенку «очень сильный паспорт» и возможность путешествовать по миру.

«Дорогие друзья, приношу извинения всем, кого мог задеть мой предыдущий пост! „Я была счастлива вернуться домой с моим новорожденным ребенком. Мы в Тольятти и рады снова быть вместе с семьей!“», — написала Марченко на своей странице во ВКонтакте.

После этой публикации жена депутата закрыла личный аккаунт в социальной сети, где опубликовала пост с извинениями.

Рассказывая о родах на другом континенте, Дорожкина хвасталась, что муж также подарил ей перелет в Чили первым классом, стоимость которого могла достигать миллиона рублей. К слову, в соцсетях ее супруг пишет, что «Россия — это наша Родина, наш дом, наша сила и вдохновение».

Самарское отделение «Единой России» уже начало проверку в отношении Дорожкина.

