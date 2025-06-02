«Желтый» уровень погодной опасности ввели в Московском регионе

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В Подмосковье и столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за высокой вероятности пожаров, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение действует до 21 часа 2 июня. Наблюдается высокая пожароопасность четвертого класса.

«Желтый» — это второй уровень опасности, он предупреждает людей о потенциально опасной погоде.

Аналогичный уровень погодной опасности объявили почти на всей территории ЦФО, кроме Ярославской, Тамбовской, Орловской областей («оранжевый», следующий, уровень), а также Костромской и Тульской областей (предупреждение о погоде не требуется).