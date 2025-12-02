«Желтый» уровень погодной опасности ввели в Московском регионе

В Москве и Подмосковье ожидается густой туман, который сильно ухудшит видимость. В связи с этим в Московском регионе ввели «желтый» уровень погодной опасности, говорится на сайте Гидрометцентра России .

В Москве предупреждение о погоде будет действовать до 3 декабря до 12:00. Ожидается, что местами туман ухудшит видимость до 200 метров.

В Московской области действует аналогичное предупреждение. До полудня 3 декабря в регионе местами ожидается туман с видимостью до 200 метров.

В условиях ухудшения погоды пешеходов и автомобилистов просят быть предельно внимательными, не нарушать ПДД и избегать опасных маневров. Любая ошибка на дороге может привести к непоправимым последствиям.

