«Желтый» уровень погодной опасности ввели в Московском регионе
Туман стал причиной «желтого» уровня погодной опасности в Московском регионе
В Москве и Подмосковье ожидается густой туман, который сильно ухудшит видимость. В связи с этим в Московском регионе ввели «желтый» уровень погодной опасности, говорится на сайте Гидрометцентра России.
В Москве предупреждение о погоде будет действовать до 3 декабря до 12:00. Ожидается, что местами туман ухудшит видимость до 200 метров.
В Московской области действует аналогичное предупреждение. До полудня 3 декабря в регионе местами ожидается туман с видимостью до 200 метров.
В условиях ухудшения погоды пешеходов и автомобилистов просят быть предельно внимательными, не нарушать ПДД и избегать опасных маневров. Любая ошибка на дороге может привести к непоправимым последствиям.
