«Желтый» уровень погодной опасности в Московском регионе продлили до 19 марта

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о продлении «желтого» уровня погодной опасности до утра 19 марта. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Гидрометцентра России .

Согласно обновленному прогнозу синоптиков, до 09:00 19 марта в российской столице на дорогах может образовываться гололедица. В связи с этим автомобилистам следует быть предельно внимательными за рулем. Также меры предосторожности следует соблюдать и пешеходам.

Аналогичная ситуация будет складываться и в Московской области. Как и в российской столице, до 09:00 19 марта в регионе местами может образовываться гололедица. Местным жителям и гостям Подмосковья следует быть внимательными во время прогулок и движения на личном транспорте.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности в Московском регионе вводили до утра 17 марта. «Желтый» уровень — это потенциально опасная погода. При возникновении экстренных ситуаций за помощью можно обратиться по короткому номеру «112».

