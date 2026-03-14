«Желтый» уровень погодной опасности продлили в столице и Подмосковье до 17 марта

«Желтый» уровень погодной опасности продлили на территории столицы и Московской области. На дорогах местами сохранится гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Период предупреждения о потенциально опасной погоде в регионе продлили до 09:00 17 марта.

Аналогичный уровень погодной опасности действует на территории Тверской, Костромской, Ярославской, Владимирской, Ивановской, Рязанской, Тульской и Калужской областях Центрального федерального округа (ЦФО).

«Желтый» уровень — это потенциально опасная погода, когда всем жителям рекомендуется максимально внимательно относиться к правилам безопасности как при движении на транспорте, так и при перемещении по населенным пунктам пешком.

