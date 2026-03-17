«Желтый» уровень погодной опасности продлили в столице и Подмосковье до 20 марта

«Желтый» уровень погодной опасности продлили на территории столицы и Московской области. В ночные и утренние часы местами на дорогах региона ожидается гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Период предупреждения о потенциально опасной погоде в столичном регионе продлили до 09:00 20 марта.

Аналогичный уровень погодной опасности действует на территории Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской и Калужской областях Центрального федерального округа (ЦФО).

«Желтый» уровень — это потенциально опасная погода, когда всем жителям рекомендуется максимально внимательно относиться к правилам безопасности как при движении на транспорте, так и при перемещении по населенным пунктам пешком.

