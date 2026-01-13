«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Подмосковье из-за гололедицы

сегодня в 12:49

«Желтый» уровень погодной опасности продлили на территории Московской области из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение будет действовать в Подмосковье до 00:00 16 января.

«Желтый» — это второй уровень опасности, он предупреждает о потенциально опасной погоде.

Аналогичный уровень погодной опасности объявили в Ярославской, Тверской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тамбовской и Воронежской области ЦФО. А «оранжевый» уровень объявлен на территории Смоленской, Калужской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Тульской и Липецкой областей.

