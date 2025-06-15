«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье из-за грозы

сегодня в 08:58

В Московской области 16 июня будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Его объявили с 9 часов до 21 часа 16 июня. Тогда в некоторых районах прогнозируется гроза.

«Желтый» — это второй уровень, он предупреждает людей о потенциально опасной погоде.

Аналогичное предупреждение действует на территории Ивановской и Белгородской областей ЦФО.

В Московском регионе 16 июня местами пройдет кратковременный дождь. В отдельных районах ожидается гроза. Температура будет плюс 23 – плюс 25 градусов.