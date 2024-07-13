«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Подмосковье из-за грозы

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В Московской области на 14 июля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы, он будет действовать с 2 часов до 18 часов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень, который означает потенциально опасную погоду.

Аналогичный уровень опасности погоды объявили в Тамбовской, Брянской, Орловской, Курской, Воронежской и Белгородской областях Центрального федерального округа.

14 июля в Подмосковье прогнозируется гроза. Она может начаться уже ночью. Также местами пройдет кратковременный дождь. Температура ночью составит плюс 18 — плюс 20 градусов, днем — от плюс 28 до плюс 30.