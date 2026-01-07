Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

В ближайшие несколько дней в Москве и Подмосковье ожидается сильный ветер и снегопады с обледенением, в связи с чем синоптики ввели «желтый» уровень погодной опасности, который будет действовать до 10 января. Об этом говорится на официальном сайте Гидрометцентра России .

Так, начиная с 8 января с 09:00 и до 10 января до 00:00 в российской столице ожидаются осадки в виде снега, которые спровоцируют в том числе обледенение.

«В течение суток 9 января ожидается сильный снег, метель, снежные заносы и гололедица на дорогах», — говорится в предупреждении синоптиков.

Начиная с полуночи 9 января и до 10 января, ожидаются порывы северо-восточного ветра, которые будут достигать скорости до 18 метров в секунду. Жителей Москвы и гостей российской столицы просят быть предельно внимательными в период непогоды при перемещениях по городу.

Аналогичные предупреждения синоптики ввели и для Московской области. Днем 8 января на юго-востоке Подмосковья ожидается сильный снег. В отдельных районах метель, снежные заносы и гололедица на дорогах.

В течение всего дня 9 января ожидаются порывы северо-восточного ветра, скорость которых также может достигать 18 метров в секунду. Как и в Москве, на дорогах Подмосковья могут образовываться снежные заносы и гололедица.

В связи с вышеперечисленными ухудшениями погоды, в Московском регионе ввели «желтый» уровень погодной опасности. На момент публикации заметки предупреждение актуально до 00:00 10 января.

Автомобилистов просят быть предельно внимательными за рулем, не нарушать скоростной режим, а также не совершать резких маневров, чтобы не подвергать опасности ни себя, ни других участников движения. Любая ошибка может обернуться непоправимыми последствиями.

