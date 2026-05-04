«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за грозы

«Желтый» уровень погодной опасности объявили на территории столицы и Московской области из-за грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Ограничение будет действовать с 09:00 до 21:00 вторника.

В отдельных районах Московского региона ожидается гроза, усиление юго-западного ветра с порывами до 15 м/с.

Аналогичный уровень опасности погоды действует на территории Костромской, Ивановской и Владимирской областях Центрального федерального округа (ЦФО).

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.