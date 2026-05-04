«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за грозы
«Желтый» уровень погодной опасности объявили на территории столицы и Московской области из-за грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Ограничение будет действовать с 09:00 до 21:00 вторника.
В отдельных районах Московского региона ожидается гроза, усиление юго-западного ветра с порывами до 15 м/с.
Аналогичный уровень опасности погоды действует на территории Костромской, Ивановской и Владимирской областях Центрального федерального округа (ЦФО).
