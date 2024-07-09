«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за ветра

сегодня в 16:45

В Подмосковье и Москве действует «желтый» уровень опасности погоды из-за ветра с порывами до 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень, который означает потенциально опасную погоду.

В столице из-за ветра он объявлен до 21 часа вторника, по области — до 20 часов. Такой же уровень действует в Подмосковье из-за грозы до 21 часа. Еще в Москве ввели «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары.

Аналогичный уровень опасности погоды объявили в Костромской, Ивановской, Владимирской, Брянской, Орловской, Тульской, Липецкой, Тамбовской, Орловской и Курской областях Центрального федерального округа.

«Оранжевый» уровень действует в Белгородской и Воронежской областях. На остальной территории ЦФО оповещение о погоде не требуется.