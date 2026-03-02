сегодня в 19:09

«Желтый» уровень опасности продлили в столице и Подмосковье из-за гололедицы

«Желтый» уровень погодной опасности продлили на территории столицы и Московской области. На дорогах местами сохранится гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Период предупреждения о потенциально опасной погоде в регионе продлили до 21:00 4 марта.

Аналогичный уровень погодной опасности действует почти на всей территории Центрального федерального округа (ЦФО), кроме Смоленской, Орловской, Курской и Белгородской областей.

«Желтый» уровень — это потенциально опасная погода, когда всем жителям рекомендуется максимально внимательно относиться к правилам безопасности как при движении на транспорте, так и при перемещении по населенным пунктам пешком.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.