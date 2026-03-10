«Желтый» уровень опасности продлили в Московском регионе из-за гололедицы

В Москве и Подмосковье сохранится гололедица до утра 14 марта. В связи с этим в регионе действует «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Период предупреждения о непогоде будет действовать до 9 часов 14 марта. По данным синоптиков, в этот период в ночные и утренние часы местами на дорогах в Москве и Подмосковье будет гололедица.

«Желтый» уровень — это потенциально опасная погода, когда всем жителям рекомендуется максимально внимательно относиться к правилам безопасности.

Такой же уровень действует во Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Тульской и Ярославской областях.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.