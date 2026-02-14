«Желтый» уровень опасности погоды продлили в Московском регионе из-за гололедицы

сегодня в 07:57

В Подмосковье и столице был продлен «желтый» уровень опасности погоды по 16 февраля, ожидаются снег, сильная гололедица, туман, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» уровень — это потенциально опасная погода, когда всем жителям рекомендуется максимально внимательно относиться к правилам безопасности.

Предупреждение из-за осадков, местами гололеда, налипания мокрого снега на проводах и деревьях в регионе объявили до 21:00 14 февраля, из-за тумана ухудшением видимости до 200 м — до 00:00 15 февраля, из-за сильной гололедицы — с 21:00 14 февраля до 09:00 16 февраля.

Аналогичный уровень объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Тамбовской области, где предупреждение о погоде не требуется.

