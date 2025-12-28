«Желтый» уровень опасности погоды продлили в Московском регионе из-за гололедицы

сегодня в 07:50

В Подмосковье и столице по 30 декабря продлили действие «желтого» уровня погодной опасности, следует из данных на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень опасности, он предупреждает о потенциально опасной погоде.

Из-за сильного снега и гололедицы на дорогах предупреждение действует до 10 часов 28 декабря, из-за гололедицы — с 11 часов 28 декабря до 21 часа 30 декабря.

В ближайшие дни в регионе прогнозируются минусовые температуры, будет идти снег. Гололедица сохранится во все дни.

