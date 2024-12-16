«Желтый» уровень опасности погоды продлили в Московском регионе из-за гололедицы

В Московской области и столице продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы до 21 часа понедельника, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду.

Аналогичный уровень погодной опасности объявлен по всему Центральному федеральному округу, кроме Костромской области, где оповещение о погоде не требуется.

В понедельник в регионе прогнозируется непогода. Пройдет сильный снег, местами метель. Ветер будет усиливаться порывами до 17 м/с. На дорогах могут быть снежные заносы. Ожидаются гололед и гололедица.