сегодня в 10:46

«Желтый» уровень опасности погоды продлили в Московском регионе до утра 11 марта

«Желтый» уровень погодной опасности продлили на территории столицы и Московской области из-за гололедицы на дорогах, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение действует в Москве до 09:00 11 марта и в области — до 09:00 вторника.

Аналогичный уровень погодной опасности действует на территории Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской и Калужской областях Центрального федерального округа (ЦФО).

«Желтый» уровень — это потенциально опасная погода, когда всем жителям рекомендуется максимально внимательно относиться к правилам безопасности.

