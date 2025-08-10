сегодня в 14:34

«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Подмосковье на 11 августа

Из-за грозы и ливня в Московской области с 9 до 21 часа 11 августа будет действовать «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень, он предупреждает людей о потенциально опасной погоде.

Днем 11 августа в регионе прогнозируются кратковременные дожди, местами ливни и грозы. При грозе порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Аналогичный уровень опасности погоды объявили почти на все территории ЦФО, кроме Ярославской, Владимирской, Тульской, Тверской областей и Москвы.