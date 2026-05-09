«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Подмосковье из-за дождя

сегодня в 13:35

В Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Он будет действовать с 21 часа 10 мая по 9 часов 11 мая.

«Желтый» уровень — потенциально опасная погода, когда жителям рекомендуется максимально внимательно относиться к правилам безопасности при движении на транспорте и при перемещении пешком.

Аналогичный уровень объявлен в Орловской, Владимирской, Липецкой, Воронежской, Курской и Белгородской областях ЦФО.

