«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Московском регионе из-за ветра

сегодня в 16:51

В Москве и Подмосковье на воскресенье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень, который означает потенциально опасную погоду.

Этот уровень опасности будет действовать в столице до 20 часов воскресенье, в Московской области — до 21 часа.

Аналогичный уровень опасности погоды объявили практически на всей территории Центрального федерального округа.

В воскуренье в регионе отмечается ветер с порывами до 13-18 м/с. Температура составляет плюс 15 — плюс 17 градусов. Местами может прогреметь гроза.