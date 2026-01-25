«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Московском регионе из-за снегопада

«Желтый» уровень — это потенциально опасная погода, когда всем жителям рекомендуется максимально внимательно относиться к правилам безопасности как при движении на транспорте, так и при перемещении по населенным пунктам пешком.

В Подмосковье он действует в отдельных районах ночью и утром 25 января из-за сильного мороза: температура может опуститься до минус 30 градусов. Еще он объявлен в столичном регионе с 21 часа 26 января до 21 часа 27 января из-за снега, местами сильного, также в отдельных районах ночью и утром прогнозируется метель, а на дорогах — гололедица.

Аналогичный уровень погодной опасности действует в Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской и Калужской областях ЦФО.

