«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Московском регионе из-за грозы

В Подмосковье и столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра и грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень, который означает потенциально опасную погоду.

Из-за грозы предупреждение в регионе объявлено с 21 часа 14 апреля до 9 часов 15 апреля, из-за ветра с порывами до 15-20 м/с — с 21 часа 14 апреля до 9 часов 16 апреля.

Также в Московской области действует следующий, «оранжевый», уровень погодной опасности из-за паводка.