«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Московском регионе из-за грозы

В Подмосковье и столице 4 августа будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, ветра и тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, из-за грозы и ветра с порывами до 15 м/с предупреждение в регионе объявили с 12:00 до 19:00 4 августа, из-за тумана — с 00:00 до 07:00 4 августа.

Аналогичный уровень погодной опасности будет действовать в Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Липецкой, Орловской, Брянской, Курской и Белгородской областей ЦФО. В Воронежской и Тамбовской областях объявили следующий, «оранжевый», уровень.

Предстоящей ночью в столичном регионе будет облачно с прояснениями, при этом преимущественно без осадков. Местами прогнозируется туман. Температура составит плюс 13 — плюс 15 градусов. Днем 4 августа столбики термометров поднимутся до плюс 23 — плюс 25 градусов. Также местами прогремит гроза, пройдет кратковременный дождь. Порывы ветра могут достигать 15 м/с.