«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Московском регионе из-за гололедицы

сегодня в 07:55

В Подмосковье и столице 8–10 декабря будет действовать «желтый» уровень погодной опасности, его объявили из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень опасности, он предупреждает о потенциально опасной погоде.

Этот уровень объявлен с 21 часа 8 декабря до 21 часа 10 декабря. В это время в регионе местами ожидается гололедица.

Аналогичный уровень опасности действует почти на всей территории ЦФО, кроме Тверской, Смоленской, Калужской и Тульской областей (предупреждение о погоде не требуется).

