«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Московском регионе из-за гололедицы

«Желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы на дорогах объявили в столице и Московской области, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Желтый» — это второй уровень, предупреждающий о потенциально опасной погоде.

Так, в Москве ограничение будет действовать до 00:00 24 января, а в Подмосковье — до 23:00 30 января.

Аналогичный уровень погодной опасности объявили в Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Брянской и Калужской областях Центрального федерального округа (ЦФО).