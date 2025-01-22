«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Московском регионе из-за гололедицы
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«Желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы на дорогах объявили в столице и Московской области, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Желтый» — это второй уровень, предупреждающий о потенциально опасной погоде.
Так, в Москве ограничение будет действовать до 00:00 24 января, а в Подмосковье — до 23:00 30 января.
Аналогичный уровень погодной опасности объявили в Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Брянской и Калужской областях Центрального федерального округа (ЦФО).