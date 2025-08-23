«Желтый» уровень опасности погоды из-за дождя объявили в Подмосковье

сегодня в 08:39

В Московской области до 11 часов субботы будет действовать «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень опасности, он предупреждает граждан о потенциально опасной погоде.

В Подмосковье прогнозируется дождь, местами сильный, а также будут ливень и гроза. В отдельных районах порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Аналогичный уровень опасности погоды объявлен в Рязанской, Тульской, Владимирской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Брянской, Курской, Воронежской и Белгородской областях ЦФО.