«Желтый» уровень опасности погода объявили в Подмосковье из-за тумана

На территории Московской области действует «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана, местами видимость составляет 100-500 м, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Он объявлен до 10 часов понедельника.

«Желтый» — это второй уровень, предупреждающий о потенциально опасной погоде.

Аналогичный уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Воронежской, Липецкой и Смоленской областей, а также Москвы, там предупреждение о погоде не требуется.

В понедельник в столичном регионе температура составит минус 4 — минус 2 градуса. При облачной с прояснениями погоде осадков не прогнозируется.