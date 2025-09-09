сегодня в 12:39

«Желтый» уровень опасности объявлен на ночь в Подмосковье из-за тумана

Подмосковье окутает туман в ночь на 10 сентября. В связи с этим в регионе будет действовать «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Период предупреждения о непогоде продлится с 23 часов 9 сентября до 8 часов 10 сентября. Синоптики спрогнозировали, что в это время в регионе местами будет туман.

Ухудшение видимости составит до 200 м. При этом в Москве туман не ожидается.

«Желтый» — это второй уровень опасности, он предупреждает о потенциально опасной погоде.

Ранее синоптик Роман Вильфанд рассказал, что в Подмосковье формируются радиационные туманы. Они связаны с резким похолоданием.