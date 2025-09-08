Стало известно, с чем связаны радиоционные туманы в Подмосковье

Утром 8 сентября в северных районах Московской области были зафиксированы радиоционные туманы. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заверил, что не следует паниковать из-за такого названия, сообщает Постньюс .

«Это метеорологический термин. Я называю такие явления туманами охлаждения. Они формируются в безоблачные ночи, когда поверхность земли быстро остывает, температура воздуха снижается, и влага конденсируется», — отметил специалист.

По его словам, в ближайшие ночи в низинах Подмосковья высока вероятность образования густых туманов, которые могут ухудшить видимость до 200-500 метров, а в отдельных зонах и до 100 метров. В Москве туман ожидается с меньшей вероятностью из-за эффекта «острова тепла»: высотные здания накапливают солнечное тепло и отдают его ночью, предотвращая сильное охлаждение воздуха.

Вильфанд также отметил, что до конца текущей недели центр европейской России останется под влиянием антициклона. В дневное время прогнозируется теплая и сухая погода: сегодня и завтра плюс 22 — плюс 24 градуса Цельсия, к выходным — от плюс 19 до плюс 21 градуса, что превышает средние климатические показатели на 3–4 градуса.