«Желтый» уровень опасности объявили в Подмосковье из-за грозы

сегодня в 19:09

В Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы. Он будет действовать с 9 часов до 22 часов 23 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Местами в Подмосковье 23 мая прогнозируется гроза.

«Желтый» — это второй уровень, он предупреждает людей об опасной погоде.

Аналогичный уровень погодной опасности объявили в Брянской, Орловской, Рязанской и Курской областях Центрального федерального округа.

Днем 23 мая в Московском регионе температура повысится до плюс 24 — плюс 26 градусов. Местами прогремит гроза и пройдет кратковременный дождь.