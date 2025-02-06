«Желтый» уровень опасности объявили в Подмосковье из-за гололедицы
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В Московской области действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы на отдельных участках дорог, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Он объявлен до 23 часов четверга.
«Желтый» — это второй уровень, предупреждающий о потенциально опасной погоде.
Аналогичный уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Липецкой, Смоленской и Орловской областей, а также Москвы, там предупреждение о погоде не требуется.
В Московском регионе в четверг температура будет минус 2 — 0 градусов. А предстоящей ночью столбики термометров опустятся до минус 6 — минус 4. Прогнозируется погода преимущественно без осадков.