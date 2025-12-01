«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за тумана

сегодня в 15:02

«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Московской области области из-за тумана. В столице он пока действовать не начал, сообщается на сайте Гидрометцентра России .

«Желтый» уровень опасности погоды из-за тумана начнет действовать в Москве с 20:00 1 декабря. Он закончится в 06:00 3 декабря.

В Московской области «желтый» уровень опасности погоды уже действует. Он продлится до 09:00 3 декабря. Видимость во время тумана может упасть до 200 метров.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области рассказала, что погодные условия ухудшаются. Видимость может упасть до 200-700 метров.

