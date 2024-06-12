«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за грозы и града

На территории столицы и Подмосковья на среду объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, сильного дождя, порывистого ветра и града, сообщатся на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень, который означает потенциально опасную погоду.

Так, из-за грозы и града он будет действовать в Москве до 21 часа среды, в Подмосковье — до 12 часов четверга. В регионе из-за ветра с порывами до 18 м/с его объявили до 21 часа среды, из-за сильного дождя — до 11 часов четверга.

Аналогичный уровень опасности погоды действует на всей территории Центрального федерального округа. Только в Липецкой и Воронежской областях объявлен следующий, «оранжевый», уровень, а в Смоленской области оповещение о погоде не требуется.