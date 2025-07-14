В Подмосковье по «гаражной амнистии» зарегистрировали более 4,2 тыс объектов

На территории Московской области с начала года по «гаражной амнистии» зарегистрировано 4 230 объектов недвижимости. Из них 1 354 объекта гаражного назначения и 2 880 земельных участков общей площадью 80 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Благодаря Закону о «гаражной амнистии», который вступил в силу почти 4 года назад, жители имеют возможность бесплатно оформить гаражные строения. При этом предусматривается одновременный кадастровый учет и регистрация права собственности на гараж и земельный участок, на котором он расположен. С начала действия «гаражной амнистии» в Подмосковье оформлено 29,2 тыс. объектов: 9,2 тыс. гаражей и 20,1 тыс. участков общей площадью 506,5 тыс. квадратных метров. Такая упрощенная схема регистрации будет действовать еще до 1 сентября 2026 года», — сказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Напоминаем, «гаражная амнистия» распространяется на объекты капитального строительства, так и гаражи некапитального типа, которые находятся в гаражно-строительных кооперативах и гаражных товариществах.

Сооружения должны быть одноэтажными, без жилых помещений. Земля, на которой расположен гараж, должна быть государственной или муниципальной. Не подпадают под «гаражную амнистию» самовольные постройки и подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах, а также гаражи, возведенные после вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, а именно до 30 декабря 2004 года.

Для оформления в собственность подойдут любые документы, где фигурирует год постройки гаража и указано, что заявитель действительно является владельцем недвижимости:

решение органа власти или предприятия о выделении земельного участка, в том числе советского периода;

техпаспорт или документ о технической инвентаризации;

документы об оплате пая в гаражном кооперативе;

договор о техническом присоединении к инженерным сетям;

другие документы.

Обращаем внимание, перед приватизацией важно выяснить, стоит ли земельный участок под гаражом на кадастровом учете. Сделать это можно онлайн на портале пространственных данных «Национальная система пространственных данных». Также можно заказать выписку из ЕГРН через МФЦ или на сайте Росреестра. Если земельный участок под гаражом не стоит на кадастровом учете, его нужно образовать. Для этого нужно подготовить схему границ участка, сделать это поможет кадастровый инженер.

После получения схемы обратиться в орган, которому принадлежит земля, и подать через РПГУ заявление о предварительном согласовании предоставления участка:

муниципальные и неразграниченные — государственные участки — в муниципалитет;

региональная земля — в министерство имущественных отношений Московской области;

федеральная земля — в Росимущество.

После регистрации гаража собственник сможет беспрепятственно распоряжаться своей недвижимостью, например, продать, подарить или передать ее по наследству. Кроме того, если вдруг участок, на котором стоит гараж, понадобится государству и войдет в состав изымаемых земель, владелец сможет получить за него денежную компенсацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.