Пенсии работающих пенсионеров и россиян старше 80 лет увеличат с 1 августа

Сенатор и эксперт АСИ Ольга Епифанова рассказала, что с 1 августа 2025 года в России повысят пенсии для работающих пенсионеров и граждан, которым в июле исполнится 80 лет, сообщает aif.ru .

В августе 2025 года в России проведут очередной перерасчет страховых пенсий для граждан, которые продолжают работать после выхода на пенсию. Размер прибавки будет зависеть от количества пенсионных баллов, накопленных за 2024 год. Для получения надбавки не потребуется подавать заявление — выплаты пересчитают автоматически.

Сенатор Ольга Епифанова пояснила, что с августа также автоматически начнут получать удвоенную фиксированную часть пенсии по старости россияне, которым в июле исполнится 80 лет. В 2025 году эта сумма составит 17 815,40 рубля в месяц.

Пенсионерам старше 80 лет положена дополнительная выплата за уход — 1 314 рублей, а также доплаты за иждивенцев. За каждого иждивенца пенсионер получит по 2 969 рублей, но не более чем за троих. Доплаты назначают, если на полном обеспечении пенсионера находятся нетрудоспособные родственники: дети, внуки до совершеннолетия или окончания очной учебы, супруги пенсионного возраста, инвалиды.

Епифанова напомнила, что с января 2025 года страховые пенсии уже увеличили на 9,5%, а с апреля социальные пенсии выросли на 14,75%. Все перерасчеты и дополнительные выплаты начисляются автоматически, кроме пособия за уход, для которого требуется отдельное заявление.