Энергетики Подмосковья повысили надежность на 200 объектах с начала года

Министерство энергетики Московской области реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. С начала текущего года энергетики завершили работы на 200 объектах энергетики в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья. На данный момент общий процент выполнения программы составляет 58,06%, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

«Повышение надежности электроснабжения потребителей Подмосковья — жилых домов, соцобъектов, производственных предприятий — это одно из наших приоритетных направлений деятельности. Уже в первом квартале этого года энергетики выполнили значительный объем работ: отремонтировали десятки километров линий, модернизировали электроустановки. Это не просто цифры — это реальное улучшение качества жизни людей, снижение числа отключений и создание устойчивой энергосистемы региона», — отметил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

В рамках программы за шесть месяцев с начала 2025 года специалисты компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» провели капитальный ремонт около 30 километров линий электропередачи и работы по строительству и реконструкции 239 км ЛЭП напряжением 0,4–10 кВ. Также энергетики провели капремонт и замену оборудования в 83 трансформаторной подстанции и работы по строительству и реконструкции 87 ТП и РП. На 6,4% выполнена программа по расчистке от древесно-кустарниковой растительности охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи. Основной объем работ запланирован на летние месяцы.

Всего в 2025 году в соответствии с программой повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья будут проведены работы по ремонту, реконструкции и строительству 333 объектов электросетевого хозяйства. В течение года энергетики заменят свыше 60 км проводов линий электропередачи, выполнят капитальный ремонт оборудования в 67 подстанциях, реконструируют и построят больше 100 километров ЛЭП 0,4/6/10 кВ и 107 подстанций и распределительных пунктов. Также запланирована расчистка от древесно-кустарниковой растительности около 10 га охранных зон вдоль ЛЭП.

Работы в рамках программы проводятся в районах, где зарегистрировано большое количество обращений от потребителей по поводу качества электроснабжения. Задача компаний — повышение стабильности подачи электроэнергии и снижение риска технологических нарушений в сетях. Работы проводятся наряду с ежегодными производственными программами компаний. На формирование программы влияет как сбор данных из разных источников, так и последующий эффект от ее реализации.

Программа повышения надежности электроснабжения реализуется в Подмосковье с 2021 года. В 2024 году в программу были включены объекты из 33 округов Подмосковья. В 2025 году предусмотрены мероприятия по повышению надежности электроснабжения уже в 35 округах Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.