Канал RT появился в мессенджере MAX

сегодня в 19:04

Russia Today (RT) создало собственный русскоязычный аккаунт в отечественном мессенджере MAX. Российское издание также опубликовало инструкцию, как подписаться на его новый канал.

«Мы вошли в первый национальный мессенджер одними из первых. Подписывайтесь по ссылке. И передайте знакомым и близким», — сообщается в Telegram-канале RT.

В начале июля 2025 года число зарегистрированных пользователей MAX превысило 2 миллиона. Мессенджер также стал самым скачиваемым среди соцсетей в российском сегменте магазина App Store.

Ранее РИАМО подробно рассказывало о российском мессенджере Max, который разработали создатели «ВКонтакте».