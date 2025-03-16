«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Московском регионе

В Подмосковье и Москве на 16–20 марта объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Он будет действовать в столице с 1 часа 17 марта до 1 часа 20 марта, в Московской области — до 1 часа 20 марта.

Аналогичный уровень опасности погоды объявили почти на всей территории ЦФО, кроме Ярославской области (следующий, «оранжевый», уровень), а также Ивановской, Тамбовской, Липецкой и Воронежской областей (предупреждение о погоде не требуется).

В ближайшие дни в регионе по ночам температура будет опускаться до минусовых значений, а днем уходить в плюс. Также могут пройти небольшие осадки в виде снега и дождя.