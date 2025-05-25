«Желтый» уровень объявили в Подмосковье из-за высокой вероятности пожаров

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В Московской области действует «желтый» уровень погодной опасности из-за высокой вероятности пожаров. Он объявлен до 21 часа 27 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Высокая пожароопасность 4 класса объявлена в округах Серпухов и Наро-Фоминский.

«Желтый» — это второй уровень, он предупреждает людей об опасной погоде.

Аналогичный уровень погодной опасности объявили в Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской, Тамбовской, Орловской, Курской, Белгородской и Воронежской областях Центрального федерального округа. На остальной территории ЦФО предупреждение о погоде не требуется.

Днем в воскресенье в Московском регионе прогнозируется жаркая погода. Температура может подняться до плюс 29 градусов. Обойдется без осадков.

По 27 мая в регионе погода будет сухая и жаркая. Столбики термометров днем будут показывать свыше плюс 25 градусов.